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Четыре гола за 45 минут. Как сыграли конкуренты казахстанцев в Лиге конференций

Четыре гола за 45 минут. Как сыграли конкуренты казахстанцев в Лиге конференций
©instagram.com/moldefotballklubb/

Стали известны результаты встреч возможных соперников казахстанских клубов в третьем отборочном раунде Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее прошла официальная жеребьевка стадии турнира, а клубы КПЛ выиграли только один из проведенных матчей. "Тобол" на своем поле оказался сильнее гибралтарского клуба "Линкольн Ред Импс".

"Кызыл-Жар" в Нур-Султане уступил "Осиеку" из Хорватии, а "Кайрат" в Алматы проиграл венгерской "Кишварде". "Астана" в Польше пропустила от "Ракува" пять безответных голов.

Что касается игр конкурентов, то в двух парах определились фавориты в противостояниях: "Молде" вырвал волевую победу, отправив в ворота "Эльфсборга" четыре гола после перерыва, а "Спартак" разгромил на своем поле "Ньютаун".

Потенциальные соперники в третьем отборочном раунде Лиги конференций

"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Ньютаун" (Уэльс) - 4:1.

 "Молде" (Норвегия) - "Эльфсборг" (Швеция) - 4:1.

"Тирана" (Албания) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 0:1. 

"Ботев" (Болгария) - АПОЕЛ (Кипр) - 0:0.

"Тобол" одержал победу в еврокубке после вылета из Лиги чемпионов

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Метки:
Лига конференций Астана ФК Тобол ФК Казахстан Кызыл-Жар СК Кайрат ФК

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