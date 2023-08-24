Бывший игрок МЮ выбрал своего фаворита в матче "Тобол" - "Виктория Пльзень"

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 16:02
©ФК "Тобол"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед, ЦСКА, "Тобола", сборной Сербии Зоран Тошич поделился своим прогнозом на первый матч костанайской команды против чешской "Виктории Пльзень" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Первая встреча пройдет сегодня, 24 августа, в Костанае и начнется в 20:00 по времени Астаны. Ответная состоится 31 августа в Чехии.

"Виктория" - команда с большим опытом выступлений в еврокубках, очень мне знакомая. Несколько раз играл против нее. Для меня, например, не важно, где первая встреча проходит. Думаю, всем понятно, сколько этот поединок может принести клубу и городу. Так что надо сыграть максимально качественно и сделать все, чтобы победить.

Уверен, "Тобол" будет действовать на победу, да еще и при полном стадионе. Вопрос, как именно нужно играть, оставлю тренеру. Я бы не сказал, что играть под давлением, когда остается шаг до группы еврокубка, тяжело. Каждый спортсмен и футболист живет для таких моментов. Надо получить удовольствие и сыграть в свой лучший футбол. Остался всего один шаг, если хочешь играть с сильными  командами, придется таких и обыгрывать.

Конечно, верю в "Тобол" и болею за него. Счет не стану прогнозировать, но любая победа будет большим успехом! Верю, что выиграет "Тобол", - приводит его слова "РБ".

Напомним, 36-летний Тошич защищал цвета "Тобола" в период 2021-2022 годов, после чего перешел в греческий клуб "Ламия".

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций

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