"Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову перед матчем в Лиге конференций

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Вчера 16:37
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Турецкий "Бешикташ" объявил состав на первый матч с киевским "Динамо" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций. В нем также присутствует новичок стамбульского клуба Бахтиер Зайнутдинов, сообщают Vesti.kz.

Первая встреча команд пройдет 24 августа в Бухаресте, ответная - 31-го числа в Турции.

Состав "Бешикташа":

Напомним, что Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, а контракт с казахстанцем подписан на четыре года. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро за сезон. Также российский клуб получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Лига конференций Динамо Киев

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