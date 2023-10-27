"Бешикташ" без Зайнутдинова проиграл матч Лиги конференций

Турецкий "Бешикташ" сыграл в матче третьего тура групповой стадии Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Клуб Бахтиера Зайнутдинова встречался на выезде с норвежским "Буде-Глимтом". Встреча в Норвегии завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На 29-й минуте "Буде-Глимт" вышел вперед после гола Альберта Гренбека. На 58-й Фарис Мумбанья удвоил преимущество норвежцев. На 87-й минуте Ульрик Сальтнес забил третий гол.

"Бешикташу" удалось размочить счет на 90-й минуте благодаря автоголу Бреде Мое.

Отметим, что Зайнутдинов в этом матче остался на скамейке запасных.

После трех туров турецкий клуб с одним набранным очком замыкает квартет D. Лидером группы является бельгийский "Брюгге". У "Буде-Глимта" и швейцарского "Лугано" по четыре балла.

В следующем туре "Бешикташ" примет "Буде-Глимт" на своем поле. Игра пройдет 9 ноября.