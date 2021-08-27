"Базель": плагиат "Барселоны", игры с "Тоболом" и фанат-легенда. Что известно о сопернике "Кайрата" по Лиге конференций

Алматинский "Кайрат" узнал соперников по групповому этапу Лиги конференций. Из первой корзины в группу H попал швейцарский "Базель". Корреспондент Vesti.kz знакомит читателей с историей, достижениями и составом этого клуба.

"Базель" - известный клуб из одноименного города, население которого составляет 170 тысяч человек. Культурная столица Швейцарии - именно так принято называть Базель - находится на берегах реки Рейн в долине между горами. Город расположен на северо-западе страны, неподалеку от границы с Францией и Германией.

Местный клуб был образован в 1893 году, и за это время "Базель" 20 раз становился чемпионом Швейцарии. Начало ХХI столетия в стране точно можно охарактеризовать почти что тотальной гегемонией "Базеля". С 2001 по 2017 год клуб выигрывал чемпионат целых 12 раз. Однако в последние годы команда неизменно уступает в борьбе "Янг Бойзу".

Еще 13 раз "Базелю" покорялся Кубок Швейцарии, и однажды Кубок швейцарской лиги. В далеком 1974 году команда добралась до 1/4 финала Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов). Последним еврокубковым всплеском "Базеля" можно назвать выход в полуфинал Лиги Европы в сезоне-2012/13, когда швейцарцев остановил лишь будущий обладатель трофея - лондонский "Челси".

Цветами команды исторически являются красный и синий. Один из интересных фактов клуба заключается в том, что, по неподтвержденным данным, "Барселона" выбрала свои цвета, основываясь на истории швейцарцев. Каталонский клуб был основан швейцарским иммигрантом Жоаном Гампером, который в молодости был капитаном "Базеля". Еще у этих двух клубов одинаковая аббревиатура - FCB.

В современной истории "Базель" трижды добирался до 1/8 финала Лиги чемпионов. В сезоне-2011/12 команде удалось дома переиграть "Баварию" (1:0), но в гостях мюнхенцы вернули должок сполна, разгромив "Базель" со счетом 7:0. В 2015 году "Базель" по сумме двух встреч был бит португальским "Порту" - 1:5, а в 2018-м - английским "Манчестер Сити" - 2:5.

В сезоне-2006/07 "Базель" сыграл в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА с костанайским "Тоболом". Двухматчевое противостояние завершилось успехом швейцарцев со счетом 3:1. Тогда единственный гол в составе казахстанской команды забил Нурбол Жумаскалиев.

Текущий еврокубковый сезон "Базель" начал со второго раунда квалификации Лиги конференций. С общим счетом 5:0 (3:0, 2:0) команда разгромила албанский "Партизани". В третьем раунде "красно-синие" без особых проблем прошли венгерский "Уйпешт" - 6:1 (2:1, 4:0). Оказать достойное сопротивление швейцарцам смог лишь шведский "Хаммарбю".

В первом матче, прошедшем в Базеле, хозяева победили со счетом 3:1, и это при том, что к 86-й минуте на табло были единички с обеих сторон. Два гола в концовке дали "Базелю" комфортное преимущество. Но спустя неделю "Хаммарбю" выиграл в основное время - 2:0, и командам пришлось играть дополнительное время. На 101-й минуте шведы забили третий мяч, и уже были на пути в групповой этап, но на 109-й минуте "Базель" сравнял счет в противостоянии с пенальти.

В серии послематчевых ударов с 11-метровой отметки удачливее оказались базельцы - 6:5. Таким вот сложным получился путь швейцарцев в групповую стадию третьего по значимости евротурнира.

Состав "Базеля", по данным Transfermarkt, в два раза дороже суммарной стоимости игроков "Кайрата" - 46,85 против 21,4 миллиона евро. Самыми дорогими исполнителями швейцарского клуба являются бразильский форвард Артур Кабрал (восемь миллионов), выступающий на правах аренды из миланского "Интера" Себастьяно Эспозито (шесть миллионов), а также молодой атакующий полузащитник из Аргентины Матиас Паласиос (5,5 миллиона).

Рядом с ними играют опытные футболисты, в том числе проводившие большое количество матчей за свои национальные сборные. К примеру, известные игроки сборной Швейцарии Михаэль Ланг, Фабиан Фрай, Валентин Штокер (капитан), или полузащитник сборной Албании Таулянт Джака.

Кроме того, в составе "Базеля" есть игроки, которые в молодости играли за дублирующие составы "Реала", "Барселоны", "Ливерпуля" и "Ювентуса". В достаточно молодом составе "Базеля" есть всего семь футболистов старше 25 лет. Самые опытные - 32-летние Фрай и Штокер.

Из знаменитых футболистов, которые защищали цвета "Базеля" раньше, можно отметить Вальтера Самуэля, Ивана Ракитича, Мохамеда Салаха, Джердана Шакири и других.

52-летний специалист Патрик Рамен является главным тренером "Базеля". Он сам является воспитанником клуба, за который играл во второй половине 80-х и начале 90-х. С нового сезона уроженец Базеля является главным тренером, а до этого был в качестве исполняющего обязанности. Ранее он тренировал лишь швейцарские клубы в низших дивизионах страны.

Свои домашние матчи клуб проводит на 38-тысячном стадионе "Санкт-Якоб Парк". Именно на этой арене в 2008 году на чемпионате Европы экс-кайратовец Андрей Аршавин забил третий гол в ворота сборной Нидерландов (3:1) в рамках полуфинала континентального первенства. Также на этом стадионе прошел финал Лиги Европы в 2016 году, когда трофей достался "Севилье".

Стоит отметить, что одним из звездных болельщиков команды является легендарный теннисист, уроженец Базеля Роджер Федерер.

В новом сезоне швейцарской Суперлиги "Базель" провел четыре матча, одержав три победы и один раз сыграв вничью. С десятью очками команда уступает лишь "Цюриху", идущему без потерь (12).

Отметим, что ранее казахстанский и швейцарский клубы играли в одной группе еврокубкового турнира в сезоне-2016/17. В той кампании "Астана" дважды противостояла "Янг Бойзу". Домашняя встреча для столичных завершилась нулевой ничьей, а вот в Швейцарии "Янг Бойз" оказался куда сильнее - 3:0.

Напомним, что "Кайрат" попал в группу Н Лиги конференций. В одном квартете с "Базелем" и "Кайратом" сыграют азербайджанский "Карабах" и кипрская "Омония". Матчи первого тура групповой стадии пройдут 16 сентября.

Фото: The Short Fuse(1), Taringa(2), Visitkazakhstan.kz(3), Archyde(4), UEFA(5), CFTV Stadiums(6)©️

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