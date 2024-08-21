Бабаян сделал заявление о готовности "Астаны" перед матчем плей-офф Лиги конференций

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 22:22
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян высказался о предстоящем матче раунда плей-офф Лиги конференций с норвежским "Бранном", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Встреча пройдет в норвежском Бергене 22 августа и начнется в 22:00 по казахстанскому времени. Ответная игра состоится 29-го числа в Алматы.

"Мы рады находить здесь в этом прекрасном городе, на этом красивом стадионе. "Бранн" - очень серьезный соперник, мы изучили их. Они - сильная команда, которая борется за чемпионство с "Боде Глимт", идет на втором месте в таблице. Мы знаем, что команда прошла серьезных соперников в квалификации Лиги Конференции, поэтому ни о какой недооценки речи быть не может.

Понятно, что небольшим фаворитом является "Бранн", но все будет завтра решаться на поле. У нас была тяжелая дорога, которая заняла 24 часа, но в любом случае мы должны сделать все, чтобы завтра добиться положительного результата, который даст нам еще качественней подготовиться к ответному матчу.

Думаю, что команда готова, для нас это шанс, и мы постараемся завтра достойно представить Казахстан в Норвегии", - заявил специалист.

В случае успеха в этом противостоянии "Астана" выйдет в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, ранее столичный клуб прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".

Метки:
Бабаян Григорий Астана ФК Норвегия Футбол Лига конференций

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