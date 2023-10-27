Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян на послематчевой пресс-конференции высказался о судействе в игре с косовским "Албани" на групповой стадии Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы C в Приштине завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба.

- Показалось, что сегодня судья явно не благоволил "Астане".

- Да, мы тоже очень недовольны судейством. Много таких моментов трактовались не нашу пользу, плюс нам показал сразу желтую карточку, им не показал. Идет такая агрессивная игра во вратаря, он не свистит. Не знаю, чем это связано. Тоже много желтых нам раздали. Не знаю, может не хотят нас видеть в Европе. Не знаю, почему так судят. Не понятно вообще. Но в целом самое главное, что выиграли я и там, и ребят успокаивал, потому что эмоции там на поле. Там все было так на тоненького, можно было и удаление заработать. Хорошо, что все обошлось.

Матчи четвертого тура пройдут 9 ноября. Сыграют "Астана" - "Балкани", "Виктория" (Пльзень) - "Динамо" (Загреб).