Бабаян раскритиковал судейство в матче "Астаны" в Лиге конференций

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 09:57
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян на послематчевой пресс-конференции высказался о судействе в игре с косовским "Албани" на групповой стадии Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы C в Приштине завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба.

- Показалось, что сегодня судья явно не благоволил "Астане".

- Да, мы тоже очень недовольны судейством. Много таких моментов трактовались не нашу пользу, плюс нам показал сразу желтую карточку, им не показал. Идет такая агрессивная игра во вратаря, он не свистит. Не знаю, чем это связано. Тоже много желтых нам раздали. Не знаю, может не хотят нас видеть в Европе. Не знаю, почему так судят. Не понятно вообще. Но в целом самое главное, что выиграли я и там, и ребят успокаивал, потому что эмоции там на поле. Там все было так на тоненького, можно было и удаление заработать. Хорошо, что все обошлось.

Матчи четвертого тура пройдут 9 ноября. Сыграют "Астана" - "Балкани", "Виктория" (Пльзень) - "Динамо" (Загреб).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Бабаян Григорий Лига конференций Астана ФК

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 18:39
Лига конференций
В Хорватии оценили сенсационную победу "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 17:17
Лига конференций
"Астана" узнала цену первой победы в группе Лиги конференций
Вчера , 09:57
Лига конференций
Бабаян раскритиковал судейство в матче "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 08:48
Лига конференций
Бабаян объяснил первую победу "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 08:24
Лига конференций
"Бешикташ" без Зайнутдинова проиграл матч Лиги конференций
Вчера , 07:39
Лига конференций
Сенсацией завершился матч соперников "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 07:19
Лига конференций
Видеообзор первой победы "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 00:39
Лига конференций
"Астана" выиграла первый матч в Лиге конференций
26 октября, 21:50
Лига конференций
"Астана" огласила состав на третий матч Лиги конференций
26 октября, 18:00
Лига конференций
Впервые в истории казахстанского футбола. Игрок "Астаны" в шаге от великого достижения
© 2008 - 2023 ТОО «EML»