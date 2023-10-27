Бабаян объяснил первую победу "Астаны" в Лиге конференций

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 08:48 Комментарии 1
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал исход матча групповой стадии Лиги конференций с косовским "Балкани", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Приштине завершилась победой казахстанского клуба со счетом 2:1.

"Был очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы планировали не дать сопернику играть в их комбинационный футбол. У нас это получилось. Забили два гола. Единственное что разочаровало, это пропущенный гол сразу же после забитого. Во втором тайме был позиционный футбол, мы играли больше по счету. У нас долго не было тренировочного процесса. Как вы знаете, у нас играют 16 "сборников". Более того, такое катастрофического качества поле сыграло свою роль. Определенное давление со стороны соперника на нас было. В каких-то моментах нам повезло. Тем не менее, были и моменты, в которых мы должны были забивать. Перед игрой я сказал ребятам, что нужно вернуться в гонку за выход из группы. Эта победа придаст нам уверенности в следующих матчах. Самое главное - мы показали характер на поле", - заявил Бабаян на пресс-конференции.

Матчи четвертого тура пройдут 9 ноября. Сыграют "Астана" - "Балкани", "Виктория" (Пльзень) - "Динамо" (Загреб).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Астана ФК Косово Лига конференций Бабаян Григорий
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 18:39
Лига конференций
В Хорватии оценили сенсационную победу "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 17:17
Лига конференций
"Астана" узнала цену первой победы в группе Лиги конференций
Вчера , 09:57
Лига конференций
Бабаян раскритиковал судейство в матче "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 08:48
Лига конференций
Бабаян объяснил первую победу "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 08:24
Лига конференций
"Бешикташ" без Зайнутдинова проиграл матч Лиги конференций
Вчера , 07:39
Лига конференций
Сенсацией завершился матч соперников "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 07:19
Лига конференций
Видеообзор первой победы "Астаны" в Лиге конференций
Вчера , 00:39
Лига конференций
"Астана" выиграла первый матч в Лиге конференций
26 октября, 21:50
Лига конференций
"Астана" огласила состав на третий матч Лиги конференций
26 октября, 18:00
Лига конференций
Впервые в истории казахстанского футбола. Игрок "Астаны" в шаге от великого достижения
© 2008 - 2023 ТОО «EML»