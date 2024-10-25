Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги матчи второго тура общего этапа Лиги конференций против валиийского "Нью-Сейнтса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Встреча команд прошла в Шрусбери (Англия) и завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев. Таким образом "Нью-Сейнтс" одержал историческую победу в Лиге конференций (команда впервые оказалась в основном этапе еврокубков), а"Астана" потерпела первое поражение в турнире.

"Конечно, мы разочарованы результатом, потому что игра давалась, и мы точно выглядели не хуже, чем соперник. Но для победы нужно реализовывать свои моменты, а их у нас было порядка 6-7.

В первом тайме мы невнимательно сыграли в обороне в 2-3 эпизодах, что привело к пропущенному голу. То же самое можно сказать и по второму тайму – мы имели моменты, но не забили, в итоге пропустили контратаку, пенальти и 0:2.

Повторюсь, у нас были моменты – два раза попали в штангу, не реализовали три выхода один на один. Те ребята, которые сегодня сыгали, конечно, старались, но поплатились за свои же ошибки. Оба пропущенных гола – следствие наших ошибок", - сказал Бабаян.