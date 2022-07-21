"Автогол не входил в планы". Тренер "Осиека" - о победе над "Кызыл-Жаром"

Наставник хорватского "Осиека" Ненад Белица остался доволен действиями своих подопечных в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Кызыл-Жара". Об этом он рассказал в ходе послематчевой пресс-конференции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, проходивший на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане, завершился победой "Осиека" - 1:2. Забитыми мячами отличились бывшие игроки казахстанских клубов Михрет Топчагич и Ласло Кляйнхайслер, а Дарко Неяшмич забил в свои ворота.

- Я думаю, мы увидели хорошую игру. В этом матче наш соперник старался забить решающий гол. Во второй игре нам нужно очень плотно поработать.

- Вы победили, но лишь с минимальным счетом. У соперников было несколько опасных моментов, а затем Неяшмич оформил автогол. Как оцените качество игры?

- Это футбол. Соперник показал, что ошибки случаются. Мы учтем это и будем настраиваться на ответную встречу.

- Интересное совпадение: оба гола Вашей команды забили экс-игроки казахстанских клубов. Что думаете об этом?

- Да, этим двум игрокам было легче здесь адаптироваться.

- Насколько Вы уверены в проходе команды после выездной победы?

- Последний гол в наши ворота не входил в наши планы, но мы постараемся исправить все это в следующей игре и сыграть на своем поле, при своих болельщиках, при привычных условиях. Повторюсь, что "Кызыл-Жар" - хорошая команда. У нас еще есть работа.

Напомним, что ответная встреча состоится в четверг, 28 июля, в Хорватии.

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