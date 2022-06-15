"Астану" потроллили перед дуэлью в Лиге конференций

©Кадр с видео
Новости спорта Футбол Лига конференций
15 июня 21:26

Польский клуб "Ракув" в юмористической форме проанонсировал матчи с "Астаной" в Лиге конференций, передает корреспондент Vesti.kz.

Конкуренты встретятся во втором квалификационном раунде, а игры состоятся 21 и 28 июля.

- Где находится Нур-Султан?
- Подожди, я проверю *достает атлас мира*.

Таким диалогом поляки проанонсировали противостояние, "подколов" соперников из Казахстана.

"Хорошо, мы выезжаем", - продолжается импровизированная беседа с использованием видео из известного телешоу.

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Метки:
Астана ФК Лига конференций Польша

Футбол Лига конференций
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15 июня 21:26
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