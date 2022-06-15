"Астану" потроллили перед дуэлью в Лиге конференций

Польский клуб "Ракув" в юмористической форме проанонсировал матчи с "Астаной" в Лиге конференций, передает корреспондент Vesti.kz.
Конкуренты встретятся во втором квалификационном раунде, а игры состоятся 21 и 28 июля.
- Где находится Нур-Султан?
- Подожди, я проверю *достает атлас мира*.
Таким диалогом поляки проанонсировали противостояние, "подколов" соперников из Казахстана.
"Хорошо, мы выезжаем", - продолжается импровизированная беседа с использованием видео из известного телешоу.
Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана
Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!