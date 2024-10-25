"Астану" оправдали за поражение в Лиге конференций

Портал "Футбол на Куличках" прокомментировал итог матча второго тура основного этапа Лиги конференций между валлийским "Нью-Сэинтс и "Астаной" (0:2), сообщают Vesti.kz.

"На стадионе "Гринхаус Медоу" в английском Шрюсбери валлийский клуб ТНС принимал "Астану". Главный тренер казахстанской команды Григорий Бабаян заранее объявил, что на этот выезд не будет брать футболистов основного состава. У "Астаны" довольно сложный график в казахстанском чемпионате, поэтому на выезд в Англию поехал смешанный состав астанчан. Благодаря этому в старте появилось сразу 8 казахстанцев, из них четверо – воспитанники клуба. Команды показали открытый футбол, уже на старте Рамазан Каримов попал в штангу, еще несколько моментов имели его партнеры.

Футболисты ТНС, в свою очередь, в концовке первой половины поединка свой шанс реализовали, когда ударом головой отличился Рори Холден. Во втором тайме ничего не изменилось, ряд возможностей забить упустили гости, особенно в этом преуспел Ннамди Аханону. Второй гол провели валлийцы с пенальти после игры рукой Исламбека Куата в своей штрафной. С одиннадцатиметровой отметки отличился Деклан Макманус.

"Астана" проиграла в Англии, но, по большому счету, к такому результату можно было быть готовыми после обнародования состава. Через два дня у команды Бабаяна важный матч в чемпионате Казахстана, от которого может зависеть и судьба золотых медалей. Отметим, что у ТНС стало 3 очка после двух туров. Валлийский клуб по этому показателю сравнялся с "Астаной", - пишет издание.