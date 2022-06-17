Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич высказался о старте в Лиге конференций УЕФА, где казахстанский клуб сыграет с польским "Ракувом", сообщает пресс-служба.

Игры "Астаны" с "Ракувом" пройдут 21 и 28 июня, а конкуренты успели обменяться шутками.

- Срджан, по итогам жеребьевки "Астане" выпал польский "Ракув". Как вам наш соперник?

- Конечно, у нас будет подробный разбор будущего соперника в Лиге конференций, но у нас складывается впечатление, что мы получили самого жесткого соперника из всех, которые были в корзине.

Мы уже приступили к сбору первых данных и осознаем сложность предстоящей нам работы. Тот факт, что перед нами команда, занявшая второе место в чемпионате Польши и ставшая обладателем кубка, говорит о силе этой команды. Интересно, что "Ракув" подписал игрока, которым мы интересовались в январе, но не смогли сравниться в финансовом отношении с конкурентами в борьбе за него.

Перед нами стоит серьезный вызов, но мы верим в себя, в свои качества и в то, что делаем. Мы уважаем соперника, но больше всего себя. С таким настроем мы и вступим в этот поединок. Роль фаворитов я оставлю полякам, но все решается на поле, и им точно будет нелегко. Матчи в еврокубках начнутся только через месяц, и наш приоритет - это матч против "Аксу".

- Команда собралась в полном составе после длительной паузы в чемпионате. Как себя сейчас чувствуют функционально игроки?

- Мы идем от тренировки к тренировке, от игры к игре. Самая главная задача - хорошо подготовиться к матчу и сыграть с должным настроем. Мы соскучились по чемпионату и, наконец, все игроки собрались вместе. Некоторые из них были задействованы в своих сборных, поэтому нам предстоит их восстановить, сделать вывод, каков уровень их физической формы. Ждем следующей игры. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков на матч, чтобы поддержать команду. Мы сделаем все возможное, чтобы они были счастливы.