"Астане" вынесли вердикт на матч Лиги конференций против соперника, выигравшего со счетом 16:0

Портал Sportskeeda.com сделал прогноз на матч второго тура основного раунда Лиги конференций между казахстанской "Астаной" и валлийским "Нью-Сэинтс", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд состоится в ночь с 24 на 25 октября и пройдет в английском городе Шрусбери на стадионе "Гринхаус Медоу".

"Нью-Сэйнтс" вошли в историю, став первой валлийской командой, прошедшей отборочные этапы еврокубков. Они достойно зарекомендовали себя в первом матче, уступив с небольшим перевесом "Фиорентине". Команда Крейга Харрисона подготовилась к матчу с "Астаной", учинив разгром в Кубке со счетом – 16:0, что является рекордом Уэльса. Однако теперь у них не будет полного домашнего преимущества дома, так как предстоящая игра пройдет в английском Шрусбери.

"Астана", со своей стороны, выиграла три своих последних матча, ни разу не пропустив. Надежность в обороне может иметь решающее значение для их надежд на успех, поскольку их матчи, как правило, проходят в компактном формате. Стоит ожидать, что обе команды разделят очки и забьют мало голов.

Прогноз: "Нью-Сейнтс" – "Астана" – 1:1", – пишет издание.