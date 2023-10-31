"Астане" вынесли неутешительный вердикт после сенсационной победы в Лиге конференций

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о победе "Астаны" в третьем туре группового раунда Лиги конференций над "Балкани" из Косово. В ходе беседы он оценил ее перспективы и назвал ключевой фактор успеха.

Казахстанский клуб одержал гостевую победу над "Балкани" со счетом 2:1. В параллельном матче загребское "Динамо" уступило дома "Виктории" из Пльзени (0:1). После этого с 9 баллами лидерство захватила чешская "Виктория". Остальные три команды с тремя баллами в активе располагаются следом.

"Честно говоря, в матче с "Балкани", справедливым итогом была бы ничья. Обе команды сыграли на равных. Однако "Астана" сумела использовать ошибки соперника, а косовский клуб не реализовал свои шансы. Тем не менее, качественных изменений в игре казахстанского коллектива не видно. Все также, как и в предыдущих матчах. Посмотрим, как все будет в следующем туре. "Астана" дома принимает "Балкани". Обеим командам нужна только победа. Сейчас борьбу ведут три команды. Понятно, что главным и явным фаворитом является "Динамо". Они гораздо сильнее. "Астана" и "Балкани" примерно на одном уровне. Нужно быть объективными. Шансы на выход из группы невысоки. Тем не менее, они есть. Нужно бороться в каждом матче. Побеждать можно как и дома, так и на выезде", - отметил Есмагамбетов.

9 ноября в рамках четвертого тура группового раунда турнира сыграют "Астана" - "Балкани", "Виктория" (Пльзень) - "Динамо" (Загреб).