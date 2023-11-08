Автор: Димаш Тулегенов

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян оценил готовность своей команды к матчу четвертого тура группового этапа Лиги конференций против "Балкани" (Косово). После трех матчей в активе клубов по одной победе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Перед первым матчем с "Балкани" мы с ребятами пришли к выводу, что эта игра будет определяющей, сможем ли мы рассчитывать на выход из группы. Но мы выиграли, и сейчас у трех команд одинаковое количество очков. Фактически все начинается с нуля. У нас есть шансы выход из группы, но нас устраивает только победа. Уровень организации и агрессии должен быть на порядок выше, чем в гостевом матче. Поэтому надеюсь, что мне удастся достучаться до игроков и подготовить команду к матчу.

- Показалось, что после смены руководства у команды стало меньше напряжения. Вы это почувствовали?

- Я хотел бы поблагодарить предыдущее руководство, сказать им спасибо! С приходом Саяна Хамитжанова многие процессы улучшились, много хорошего и необходимого для команды мы получили с его приходом.

- Команда не играла больше десяти дней официальные матчи. Это как-то сказалось на подготовке?

- Мы пытались распланировать правильно тренировочный процесс. Все-таки, девятидневная пауза - это не трехнедельная. Надеюсь, что нам удалось это компенсировать.

- Готовы ли сыграть Ян Вороговский, Жарко Томашевич и Душан Йованчич?

- Они тренируются буквально пару дней, но Жарко чуть дольше. Они уже в общей группе, но пока не могу сказать, что они готовы. У Аймбетова вчера был мышечный дискомфорт.

- В третьем и четвертом туре команды играют друг с другом. Как вы прорабатываете вопрос ментальной составляющей, ведь ваша команда уже выиграла "Балкани" на выезде, и как избежать мыслей, что игроки выйдут на поле с чувством, что они непременно победят и дома?

- Да, очень хороший вопрос, спасибо! Мы об этом говорили всю неделю. Чтобы не получилось так, как получилось там: что мы вышли заряженные, а "Балкани" нас где-то недооценивал. Понятно, что они готовятся с бешеной мотивацией, они перенесли тур в чемпионате. Надеюсь, что мне удалось достучаться до игроков.

Напомним, что матч "Астана" - "Балкани" пройдет в четверг, 9 ноября, на "Астана Арене". Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по местному времени, а в прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.