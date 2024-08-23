"Астане" нужен суперкамбэк после 0:2, чтобы обеспечить себе евроосень. Такое уже было?

Автор: Димаш Тулегенов

Столичная "Астана" оказалась в непростом положении перед ответным матчем финального раунда квалификации Лиги конференций. Для выхода в основную часть турнира подопечным Григория Бабаяна необходимо отыграться с 0:2 против мощного норвежского "Бранна". Корреспондент Vesti.kz оценил сложность этой задачи.

Выездная встреча в Норвегии полностью осталась за хозяевами поля. "Астане" сложно было приноровиться к условиям и к скоростям разыгранных соперников. Были небольшие отрезки матча, когда футболистам казахстанского клуба удавалось симпатично комбинировать и выстраивать свои выпады, но это ни к чему не привело.

Гости не поднимались высоко в атаку и не рисковали отвечать большим числом, было заметно, что футболисты знают о способностях своих соперников. Тем более игроков "Бранна" гнали вперед болельщики, и это ощущалось. Да и сам факт того, что "Астана" - достаточно успешный клуб в еврокубках (шесть попаданий в группу за девять лет), не давал хозяевам расслабиться ни на секунду.

Теперь, чтобы рассчитывать на очередную евроосень, "Астане" нужно серьезно подготовиться к ответной игре. Клуб уже перенес дерби с "Женисом", которое должно было состояться в эти выходные. Все мысли тренерского штаба и футболистов только о "Бранне".

В ответной игре "Астане" нужно думать в первую очередь об атаке, и важно будет забить гол в стартовые полчаса игры. Возможно, Бабаян сделает несколько изменений в составе. Время на анализ и раздумья есть.

Если говорить об истории участия "Астаны" в еврокубках, то ни у одного казахстанского клуба нет такого богатого опыта. В активе клуба уже 103 матча в континентальных турнирах. Но еще ни разу не было такого, чтобы сине-желтые отыгрывались в двухматчевом противостоянии, проиграв первую встречу в два мяча.

Всего было два случая, когда "Астана", проиграв первую игру, в итоге совершала камбэк. В 2015-м это было в Лиге чемпионов, когда команда уступила в гостях словенскому "Марибору" (0:1), но выиграла в ответной игре дома - 3:1. А также в 2018-м в Лиге Европы, когда сначала на выезде проиграли кипрскому АПОЭЛу (0:1), а затем вернули должок в Астане и прошли в серии пенальти - 1:0 (2:1 - пен).

Также в пользу "Астаны" говорит то, что команда не проигрывала ни разу в четырех последних домашних матчах европейской квалификации (без учета группового этапа). В этом сезоне в Алматы команда справилась и с "Милсами" (1:0), и с "Корвинулом" (6:1), а в прошлогоднем отборе обыграла албанский "Партизани" (1:0) и болгарский "Лудогорец" (2:1) в Астане.

Остается с большим интересом ожидать ответный матч и надеяться, что "Астана" сможет показать себя во всей красе. Вторая игра между клубами пройдет в Алматы в четверг, 29 августа. Начало - в 19:00 по казахстанскому времени.

Фото: ФК "Астана"©️