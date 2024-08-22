"Астана" выдала матч с 2 голами за группу Лиги конференций

Футболисты "Астаны" потерпели поражение от норвежского "Бранна" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бергене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Феликс Мюре (12-я минута) и Борр Финне (70-я).

Стоит отметить, что казахстанский клуб в ряде моментов отвратительно действовал в обороне, что и сказалось на результате матча.

Ответная игра состоится 29 августа в Алматы.

Напомним, "Астана" начинала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".

"Бранн" также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский "Гоу Эхед Иглз", а затем победили шотландский "Сент-Миррен".