"Астана" выдала матч с 2 голами за группу Лиги конференций

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Вчера 23:50 Комментарии 1
©ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" потерпели поражение от норвежского "Бранна" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бергене и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Феликс Мюре (12-я минута) и Борр Финне (70-я).

Стоит отметить, что казахстанский клуб в ряде моментов отвратительно действовал в обороне, что и сказалось на результате матча.

Ответная игра состоится 29 августа в Алматы.

Напомним, "Астана" начинала еврокубковый путь со второго отборочного раунда Лиги конференций. Столичный клуб по очереди прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул". 

"Бранн" также начинал со второго раунда. Сначала норвежцы обыграли нидерландский "Гоу Эхед Иглз", а затем победили шотландский "Сент-Миррен".

Метки:
Астана ФК Лига конференций Футбол Норвегия
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