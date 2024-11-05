"Астана" во второй раз отправила резерв на матч Лиги конференций

Футболисты столичной "Астаны" вылетели на Кипр на игру Лиги конференций против "Пафоса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом главный тренер Григорий Бабаян вновь решил задействовать в еврокубковой игре резервный состав. Футболисты основы остались в Алматы и будут готовиться к матчу заключительного тура КПЛ против "Жетысу" (10 ноября).

Добавим, что ранее "Астана" сыграла вторым составом против уэльского клуба "Нью-Сейнтс" и проиграла - 0:2.

За тур до окончания КПЛ-2024 "Астана" на одно очко уступает "Кайрату", который проведет последний матч против "Атырау" в гостях.

Матч "Пафос"-"Астана" состоится 7 ноября в Лимасоле и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.