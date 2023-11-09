"Астана" узнала цену второй победы в Лиге конференций

Портал Footballpredictions.com сделал прогноз на предстоящий матч "Астаны" с косовским "Балкани" в Лиге конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд в рамках 4-го тура группового этапа пройдет 9 ноября в столице Казахстана. Прямая трансляция доступна здесь.

"Астана" и "Балкани" встретятся на "Астана Арене" в матче открытия программы четверга. Казахстанцы хорошо обыграли соперников на их стадионе, и победа в четвертом туре может позволить им подняться на второе место в группе C. Поскольку у Григория Бабаяна есть полный состав на выбор, определенно следует рассчитывать на домашнюю победу. Гости же жаждут реванша, но, видя, что "Астана" превратила свой стадион в настоящую крепость, прогнозируем, что гости вернутся домой с пустыми руками. В последней игре хозяева продемонстрировали свою состоятельность, поэтому мы испытываем искушение сделать ставку на них - 1:0", - пишет издание.