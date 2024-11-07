"Астана" огласила состав на матч с "Пафосом" в Лиге конференций

Сегодня, 7 ноября, "Астана" сыграет с кипрским "Пафосом" в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в Лимасоле и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

Казахстанский клуб начнет игру в таком составе:



Напомним, в первом туре подопечные Григория Бабаяна обыграли на своем поле сербский клуб ТСЦ "Бачка-Топола" (1:0), а во втором туре уступили гостях валлийскому ТНС (0:2).

Помимо "Пафоса" у астанчан остались матчи с португальским "Гимарайншем", английским "Челси" и кипрским АПОЭЛом.