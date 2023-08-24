"Астана" обыграла "Партизани" в матче с отмененными голами Аймбетова и Томасова

"Астана" одержала победу над албанским "Партизани" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Отличился Степан Лончар (41-я минута).

Стоит сказать, что подопечные Григория Бабаяна с первых минут устремились вперед большими силами. Порой излишняя старательность мешала футболистам в завершающей фазе атак. Тем не менее им удалось добиться успеха незадолго до перерыва усилиями Лончара.

Вскоре Абат Аймбетов удвоил преимущество, однако после видеопросмотра его гол был отменен из-за офсайда.

Также на 68-й минуте не засчитали гол Марина Томасова, появившегося на поле во втором тайме. Опять же из-за положения "вне игры". На последних минутах матча Томасов вновь огорчил вратаря гостей Пано Кирко, но, увы, и этот мяч отменили.

Ответная игра команд состоится в ночь на 1 сентября на "Эльбасан-Арене".