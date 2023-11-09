"Астана" набрала очки в матче Лиги конференций с "Балкани"

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 23:22
©ФК "Астана"

"Астана" и "Балкани" не смогли определить сильнейшего в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на "Астана Арене", завершилась со счетом 0:0.

Стоит отметить, что обе команды имели шансы на успех, но футболистов подводила неточность в завершающей фазе атак.

В конце матча атакующий полузащитник Назми Грипши мог принести косовскому клубу победу, когда убежал по флангу к воротам астанчан, однако Йосип Чондрич не позволил ему забить.

Во втором тайме наставник хозяев поля Григорий Бабаян попытался оживить игру своей команды заменами, но появившиеся на поле футболисты ничем особенным не запомнились. Да и последний штурм не увенчался успехом.

После этой ничьей команды набрали по четыре очка. "Астана" поднялась на второе место в квартете С, а "Балкани" - на третье. При этом свой очный матч еще не сыграли "Виктория Пльзень" и "Динамо Загреб".

В пятом туре, 30 ноября, сыграют "Астана" - "Динамо Загреб", "Балкани" - "Виктория Пльзень".

Метки:
Астана ФК Косово Лига конференций

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