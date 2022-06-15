"Астана", "Кайрат" и "Кызыл-Жар" узнали соперников по старту в Лиге конференций

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Новости спорта Футбол Лига конференций
15 июня 17:24

Сегодня, 15 июня, в Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором примут участие три казахстанских клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "Кызыл-Жар" начнет путь в еврокубках матчем с "Осиеком" из Хорватии. "Астане" достался в соперники польский "Ракув", а "Кайрат" жребий свел с "Кишвардой" (Венгрия).

Матчи этой стадии турнира пройдут 21 и 28 июля.

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Метки:
Астана ФК Кайрат ФК Кызыл-Жар СК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

Футбол Лига конференций
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15 июня 17:24
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