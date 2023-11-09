"Астана" - "Балкани": где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций

Сегодня, 9 ноября, "Астана" проведет домашний матч с косовским "Балкани" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча команд состоится на "Астана Арене" и начнется в 21:00 по столичному времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Первый матч между клубами прошел 26 октября в Приштине (Косово) и завершился сенсационной победой "Астаны" со счетом 2:1.

После трех туров в активе казахстанского клуба 3 балла, столько же у "Балкани" и "Динамо" Загреб. Лидирует в группе С чешская "Виктория" Пльзень с 9 очками.