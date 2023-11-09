"Астана" - "Балкани": где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций

Новости спорта Футбол Лига конференций
Сегодня 07:48
©ФК "Астана"

Сегодня, 9 ноября, "Астана" проведет домашний матч с косовским "Балкани" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча команд состоится на "Астана Арене" и начнется в 21:00 по столичному времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Первый матч между клубами прошел 26 октября в Приштине (Косово) и завершился сенсационной победой "Астаны" со счетом 2:1.

После трех туров в активе казахстанского клуба 3 балла, столько же у "Балкани" и "Динамо" Загреб. Лидирует в группе С чешская "Виктория" Пльзень с 9 очками.

Метки:
Астана ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол
Новости
Сегодня , 08:48
Лига конференций
"Астана" узнала цену второй победы в Лиге конференций
Сегодня , 07:48
Лига конференций
"Астана" - "Балкани": где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций
Вчера , 18:27
Лига конференций
Тренер "Балкани" объяснил, в чем преимущество "Астаны" в матче ЛК
Вчера , 17:20
Лига конференций
В "Астане" сделали заявление о борьбе за выход из группы Лиги конференций
7 ноября, 13:18
Лига конференций
Отличный календарь и спад конкурентов. У "Астаны" реальные шансы на выход из группы Лиги конференций?
31 октября, 08:48
Лига конференций
"Астане" вынесли неутешительный вердикт после сенсационной победы в Лиге конференций
27 октября, 18:39
Лига конференций
В Хорватии оценили сенсационную победу "Астаны" в Лиге конференций
27 октября, 17:17
Лига конференций
"Астана" узнала цену первой победы в группе Лиги конференций
27 октября, 09:57
Лига конференций
Бабаян раскритиковал судейство в матче "Астаны" в Лиге конференций
27 октября, 08:48
Лига конференций
Бабаян объяснил первую победу "Астаны" в Лиге конференций
© 2008 - 2023 ТОО «EML»