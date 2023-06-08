Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций

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Сегодня 03:04
©УЕФА

Английский "Вест Хэм" стал победителем Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz. В финальном матче текущего розыгрыша лондонцы на "Эден Арене" в Праге (Чехия) играли с итальянской "Фиорентиной".

Первый тайм встречи вышел безголевым, но, несмотря на это, событий в первой половине хватало. Сначала на 33-й минуте фанаты "Вест Хэма" травмировали брошенной бутылкой капитана "Фиорентины" Критиано Бираги, которому потребовалась медицинская помощь.

А на 45-й минуте нападающий итальянского клуба Лука Йович протолкнул мяч в ворота. Но испанский арбитр Карлос дель Серро отменил гол из-за офсайда.

Во втором тайме голевой счет был наконец-то открыт. На 62-й минуте Саид Бенрама реализовал пенальти и вывел "Вест Хэм" вперед.

Спустя пять минут Джакомо Бонавентура восстановил равновесие.

Победу англичанам на 90-й минуте принес Джаррод Боуэн.

"Вест Хэм" стал первым английским клубом, ставшим победителем Лиги конференций.

Для английского клуба это третий международный трофей. В 1965 году он стал победителем Кубка обладателей Кубков, а в 1999 году выиграл Кубок Интертото.

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Метки:
Лига конференций

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