"Актобе" и "Ордабасы" узнали потенциальных соперников в Лиге конференций

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Сегодня 17:20
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Стали известны потенциальные соперники "Актобе" и "Ордабасы" в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Казахстанские клубы начнут путь в еврокубке со второго квалификационного раунда. Первый матч пройдет 27 июля, а ответный - 3 августа.

Список потенциальных соперников выглядит так:
"Брюгге" (Бельгия)
"Гент" (Бельгия)
"Аякс" - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
ПАОК (Греция)
"Виктория" (Чехия)
"Буде-Глимт" (Норвегия)
"Лех" (Польша)
"Хапоэль" (Израиль)
"Юргорден" (Швеция)
АПОЭЛ (Кипр)
"Бешикташ" (Турция)
"Риека" (Хорватия)
"Стяуа" (Румыния)
"Легия" (Польша)
"Русенборг" (Норвегия)
"Спартак" Трнава (Словакия)
"Марибор" (Словения)
"Осиек" (Хорватия)
"Виктория Гимарайш" (Португалия)
"Арис" (Греция)
"Войводина" (Сербия).

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Метки:
Актобе ФК Ордабасы ФК Лига конференций
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