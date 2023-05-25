"Актобе" и "Ордабасы" узнали потенциальных соперников в Лиге конференций

Стали известны потенциальные соперники "Актобе" и "Ордабасы" в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Казахстанские клубы начнут путь в еврокубке со второго квалификационного раунда. Первый матч пройдет 27 июля, а ответный - 3 августа.

Список потенциальных соперников выглядит так:

"Брюгге" (Бельгия)

"Гент" (Бельгия)

"Аякс" - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

ПАОК (Греция)

"Виктория" (Чехия)

"Буде-Глимт" (Норвегия)

"Лех" (Польша)

"Хапоэль" (Израиль)

"Юргорден" (Швеция)

АПОЭЛ (Кипр)

"Бешикташ" (Турция)

"Риека" (Хорватия)

"Стяуа" (Румыния)

"Легия" (Польша)

"Русенборг" (Норвегия)

"Спартак" Трнава (Словакия)

"Марибор" (Словения)

"Осиек" (Хорватия)

"Виктория Гимарайш" (Португалия)

"Арис" (Греция)

"Войводина" (Сербия).