"Кайрат" за шаг до групповой стадии Лиги конференций встретится с "Фолой" из Люксембурга. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что представляет из себя соперник алматинцев.

Нынешний евросезон едва ли не лучший для "Фолы". Соперник "Кайрата" впервые в своей истории добрался до раунда плей-офф еврокубков. Лишь в сезоне-2017/18 клуб из Люксембурга выходил в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил шведскому "Эстерсунду" (0:1 и 1:2).

В нынешнем сезоне "Фола" неожиданно вылетела из квалификации Лиги чемпионов, проиграв гибралтарскому "Линкольну" (2:2 и 0:5). В Лиге конференций "Фола" сенсационно обыграла чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер" (2:1 и 1:0) и "Линфилд" из Северной Ирландии (оба раза победы с одинаковым счетом 2:1).

В чемпионате Люксембурга "Фола", основанная в 1906 году, выиграла титул впервые с 2015 года. Всего за 115-летнюю историю соперник "Кайрата", ставший первым футбольным клубом в своей стране, побеждал в национальном первенстве восемь раз. Это пятый результат по количеству титулов в Люксембурге.

В Кубке страны "Фола" вовсе не побеждала с 1955 года. В данном турнире оппонент "Кайрата" побеждал трижды.

Клуб базируется в городе Эш-сюр-Альзетт, который просто называют Эш с населением 30 тысяч человек. Своих соперников с 1935 года "Фола" принимает на стадионе "Стад Эмиль Майриш", который вмещает 7826 зрителей.

Тренером "Фолы" является 51-летний бельгиец Себастьян Гранжан. До этого он возглавлял гранды футбола Люксембурга "Женесс" и "Дюделанж".

По данным Transfermarkt, общая стоимость состава "Фолы" составляет два миллиона 200 тысяч евро. Самым дорогостоящим является полузащитник Диого Пиментель (200 тысяч евро), имеющий гражданство Люксембурга и Португалии. Можно также отметить бельгийца Грегори Гризеса, который выступал вместе с новичком алматинцев Яном Вороговским в "Беерсхоте". Отметим, что общий ценник игроков "Кайрата" составляет 21 миллион 400 тысяч евро. Один Яцек Гуральски стоит почти как вся "Фола" - два миллиона 300 тысяч евро.

Напомним, "Фола" и "Кайрат" первый матч проведут 19 августа в Люксембурге. Ответная встреча состоится через неделю в Алматы.

Фото: stadiumdb.com© (1), ФК "Фола"© (2)

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