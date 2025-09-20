Единоборства
Сегодня 12:00

Решением судей завершилось противостояние бойцов ММА Кабдрахманов - Магомедшарипов

Нурбек Кабдрахманов в NAIZA. Фото: Vesti.kz, Турар Казангапов©

Известные бойцы ММА - казахстанец Нурбек Кабдрахманов (11-3) и россиянин Хасан Магомедшарипов (10-0) - провели схватку по правилам грэпплинга. Это случилось на турнире ACBJJ в Москве (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Царукян одержал досрочную победу над экс-чемпионом UFC
Сегодня 12:25  

Схватка прошла всю дистанцию и завершилась победой Магомедшарипова единогласным решением судей.


Кабдрахманов является чемпионом лиги NAIZA в полулёгком весе. Что касается Магомедшарипова, то он не имеет поражений в ММА, а пять последних поединков выиграл в лиге Bellator. Он является младшим братом экс-звезды UFC Забита Магомедшарипова (18-1).