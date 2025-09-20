Решением судей завершилось противостояние бойцов ММА Кабдрахманов - Магомедшарипов

Известные бойцы ММА - казахстанец Нурбек Кабдрахманов (11-3) и россиянин Хасан Магомедшарипов (10-0) - провели схватку по правилам грэпплинга. Это случилось на турнире ACBJJ в Москве (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Схватка прошла всю дистанцию и завершилась победой Магомедшарипова единогласным решением судей.

Кабдрахманов является чемпионом лигив полулёгком весе. Что касается Магомедшарипова, то он не имеет поражений в ММА, а пять последних поединков выиграл в лиге. Он является младшим братом экс-звезды(18-1).