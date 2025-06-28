Получивший миллионы от главы UFC казахстанец был дисквалифицирован в США. Его лишили победы

28 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) прошел 13-й турнир лиги по пощечинам Power Slap 13. Свой второй поединок в организации, основанной президентом UFC Даной Уайтом, провел казахстанец Закир Найманбаев, сообщают Vesti.kz.

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Он встретился с американцем Брайсом Джонсом. В итоге Закир, являющийся учителем физкультуры из Семея, вырубил оппонента одним ударом.

Однако после этого, по данным "Спорта Шредингера" , Найманбаев был дисквалифицирован, а это значит, что его лишили победы. Правда, объяснения этому решению все еще нет.

Напомним, что в январе, после своего яркого дебюта в Power Slap, Найманбаев удостоился внимания президента UFC Уайта: он выложил пост с казахстанцем в соцсетях и выдал ему бонус в размере 10 тысяч долларов (почти 5,2 миллиона тенге на тот момент).