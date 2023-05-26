Поединок команды Хабиба с американцами пройдет в Казахстане

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Сегодня 08:58
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Американская команда B-Team Jiu-Jitsu объявила о проведении грэпплинг-матча в Казахстане против команды легенды UFC Хабиба Нурмагомедова. Информацию об этом подтвердил член B-Team Этан Крелинстен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Командный турнир состоится в Казахстане. Наша команда против команды Хабиба Нурмагомедова. Нет, сам Хабиб не будет бороться. Это было бы сумасшествием. Он будет тренировать", - заявил Крелинстен в эфире The Simple Man Podcast.

Хабиб Нурмагомедов имеет впечатляющий профессиональный путь в ММА с 29 боями и 29 победами. В октябре 2020 года он завершил свою спортивную карьеру, удостоившись звания чемпиона мира UFC в легком весе.

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Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC

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