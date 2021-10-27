Наши батыры. Кто будет защищать честь Казахстана на чемпионате мира по грепплингу

Уже в ближайшие выходные в Турции состоится первый чемпионат мира AIGA (Amateur International Grappling Association) по грепплингу. Мировое первенство объединит сильнейших спортсменов из 13 стран, в числе которых будут и казахстанцы. Узнать о них подробнее можно в материале Vesti.kz.

Уже завтра, 28 октября, пройдет регистрация и взвешивание спортсменов. Казахстанская сборная в этом состязании будет представлена восемью бойцами. Это: Маулен Апендин, Самат Айтпанбет, Нариман Мынбаев, Айдар Тулейбаев, Османжан Касимов, Руслан Исраилов, Мухаммад Цакаев и Рамазан Кусаинов.

Бороться с оппонентами из России, Украины, США, Бразилии, Азербайджана, Иордании, Турции, Франции, Афганистана, Кыргызстана, Ирана и Палестины казахстанцы будут в семи весовых категориях. Помимо индивидуального зачета состоится состязание в формате "стенка на стенку".

В весе до 60 килограммов честь страны будут защищать Маулен Апендин и Самат Айтпанбет. Его земляк Нариман Мынбаев, специализирующийся на бразильском джиу-джитсу, сразится в следующей категории до 65 килограммов. Представитель Нур-Султана становился бронзовым призером чемпионата мира и выигрывал чемпионат Азии и Океании по грепплингу (ADDC) 2018. Также на его счету бронза ЧМ по джиу-джитсу и победа на ЧА по версиям UWW, ADCC, AIGA.

Два спортсмена из Алматы представляют страну в следующих весах. В 70 килограммах честь РК будет защищать обладатель черного пояса по джиу-джитсу Айдар Тулейбаев. На его счету победы на чемпионате мира, а также на первенстве страны NEVAZA. Представителем южной столицы в весе до 83 килограммов является титулованный боец Руслан Исраилов. На счету алматинца победы на Азиатских играх по джиу-джитсу и чемпионате Азии. Помимо этого, он трижды становился призером чемпионата мира по этой же дисциплине.

Алматинец Мухаммад Цакаев выступит в весе до 91 килограмма, а в самой тяжелой категории честь страны будет защищать Рамазан Кусаинов из Костаная. Он имеет шикарный послужной список. Обладатель серебра и бронзы чемпионата мира по грэпплингу, чемпион мира и двукратный призер по бразильскому джиу-джитсу.

"Для нас это первый чемпионат мира. Задача очень ответственная, так как на нас смотрят грэпплеры изо всех стран и континентов. Организация соревнований такого масштаба всегда непростая, но мы стараемся из года в год повышать свой уровень и авторитет. Трудностей много, но никто не говорил, что дорога будет легкой прогулкой", - сказал президент AIGA Qazaqstan Толеген Кумаров.

Отметим, что отборочные поединки пройдут 29 октября, а на следующий день определятся восемь сильнейших команд, которые в формате "стенка на стенку" выявят чемпиона турнира. За соревнованиями можно будет наблюдать в прямом эфире на официальном YouTube-канале AIGA Qazaqstan.

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