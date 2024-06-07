Звездный новичок "Семея" станет самым высокооплачиваемым игроком в казахстанском футзале

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Вчера 13:59
©Marca.com

В нынешнее летнее трансферное окно футзальный клуб "Семей" с высокой вероятностью подпишет форварда сборной Бразилии Феррао, сообщает корреспондент Vesti.kz

Мировая звезда футзала зимой объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в составе испанской "Барселоны". По данным источника, "Семей" уже подписал с Феррао предварительный контракт.

Казахстанский клуб предложил игроку беспрецедентные условия. Вероятно, Феррао станет самым высокооплачиваемым футзалистом в нашем чемпионате, его оклад составит около 20-25 тысяч евро в месяц. В то время как срок соглашения будет рассчитан на три года. 

33-летний Феррао является двукратным обладателем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании и трижды признавался лучшим игроком планеты (2019, 2020, 2021 годы).

Помимо Феррао, "Семей" летом может подписать вратаря "Кайрата" Игиту, а также других известных бразильских и российских игроков. Бюджет "Семея" будет сопоставим с бюджетом "Кайрата", в связи с чем молодой клуб поставит перед собой задачу бороться за чемпионство и удачно выступить в еврокубках. 

Отметим, что в нынешнем розыгрыше "Семей" вышел в финал чемпионата Казахстана, где сыграет с "Кайратом". Таким образом, клуб из Абайской области обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Метки:
Футзал Казахстанский футзал

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