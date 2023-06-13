Звезда казахстанского футзала принял судьбоносное решение

Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов заявил об уходе из АФК "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он с 2015 года выступал за алматинский клуб.

"Покидаю легендарный клуб, который стал мне вторым домом ❤️. Это неотъемлемая составляющая любого вида спорта. Никаких обид, только слова благодарности всем руководителям, игрокам и персоналу 👏👏👏. Символично отыграть на профессиональном уровне за "Тулпар" и "Кайрат" по восемь лет!", - написал Есенаманов.

В прошедшем сезоне Есенаманов провел 31 матч в чемпионате Казахстане, в которых забил 19 голов.