Звезда казахстанского футзала подписал новый контракт после ухода из "Кайрата"

Новости спорта Футзал Клубный футзал
Сегодня 22:36
©instagram.com/esenamanov_10/

Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов после ухода из АФК "Кайрат" подписал контракт с клубом "Семей", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он с 2015 года выступал за алматинский клуб. Ранее он также играл за карагандинский "Тулпар".

"Официально: Чингиз Есенаманов - игрок футзального клуба "Семей". Футзальный клуб "Семей" заключил контракт с игроком национальной сборной Казахстана. Ранее 34-летний нападающий защищал цвета алматинского "Кайрата", - гласит сообщение клуба из Семея.

В прошедшем сезоне Есенаманов провел 31 матч в чемпионате Казахстане, в которых забил 19 голов.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал Кайрат АФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:36
Клубный футзал
Звезда казахстанского футзала подписал новый контракт после ухода из "Кайрата"
Вчера , 20:58
Клубный футзал
Звезда казахстанского футзала принял судьбоносное решение
9 июня, 20:35
Клубный футзал
Назван лучший вратарь в Казахстане. И это не Игита
8 июня, 17:40
Клубный футзал
Ассоциация футзала Казахстана получила нового руководителя
5 июня, 11:32
Клубный футзал
Лидер сборной Казахстана станет игроком двукратного победителя Лиги чемпионов
31 мая, 15:47
Клубный футзал
"Кайрат" объявил о назначении главного тренера
31 мая, 09:57
Клубный футзал
Кака выразил сожаление после ухода из "Кайрата"
29 мая, 18:22
Клубный футзал
"Я буду работать только в сборной". Большое интервью Кака об уходе из "Кайрата" и состоянии казахстанского футзала
28 мая, 13:38
Клубный футзал
Один из героев Евро-2022 в составе сборной Казахстана сделал заявление
26 мая, 17:18
Клубный футзал
"Кайрат" получал предложения из Европы по игроку сборной Казахстана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»