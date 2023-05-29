"Я буду работать только в сборной". Большое интервью Кака об уходе из "Кайрата" и состоянии казахстанского футзала

Пауло Рикардо Кака после пяти лет работы в футзальном "Кайрате" покинул пост главного тренера. В интервью Youtube-каналу Vesti.kz бразильский специалист подробно рассказал о своем решении и нынешнем состоянии казахстанского футзала.

В частности, Кака высказался, почему не считает свой период в алматинской клубе идеальным, могут ли Биржан Оразов и Даурен Турсагулов выйти на мировой уровень, сколько лет еще будет играть Игита, примет ли он помимо сборной Казахстана иностранный клуб и что надо изменить во внутреннем чемпионате.