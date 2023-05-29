"Я буду работать только в сборной". Большое интервью Кака об уходе из "Кайрата" и состоянии казахстанского футзала

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Сегодня 18:22
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Пауло Рикардо Кака после пяти лет работы в футзальном "Кайрате" покинул пост главного тренера. В интервью Youtube-каналу Vesti.kz бразильский специалист подробно рассказал о своем решении и нынешнем состоянии казахстанского футзала. 

В частности, Кака высказался, почему не считает свой период в алматинской клубе идеальным, могут ли Биржан Оразов и Даурен Турсагулов выйти на мировой уровень, сколько лет еще будет играть Игита, примет ли он помимо сборной Казахстана иностранный клуб и что надо изменить во внутреннем чемпионате. 

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Метки:
Кака Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал Сборная РК по футзалу Казахстан Адиев Магомед

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