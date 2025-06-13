Волевая победа вывела в финал сенсационного чемпиона Казахстана

Футзалисты "Семея" вышли в финал чемпионата Казахстана, завершив полуфинальную серию против "Актобе" в трех матчах, передают Vesti.kz.

Третий матч состоялся в Актобе и завершился уверенной победой гостей - 6:2. При этом хозяева дважды выходили вперед в первом тайме благодаря точным ударам Асхата Кульбаева (на 7-й и 14-й минутах). Однако "Семей" быстро отреагировал, переломил игру и добился итоговой победы. Голы в составе победителей забили: Чингиз Есенаманов (8-я), Никита Емельянов (16-я), Дедезиньо (22-я), Камиль Герейханов (26-я), автогол Боки (36-я) и Акжол Дарибай (40-я).

Таким образом, "Семей" оформил выход в финал, выиграв серию всухую - 3-0. "Актобе" теперь предстоит матч за третье место.

В параллельной полуфинальной серии "Кайрат" ведет у "Атырау" со счетом 2-1. Четвертая встреча команд состоится 14 июня.



Напомним, что в прошлом сезоне "Семей" сенсационно стал чемпионом Казахстана, впервые с 2004 года прервав гегемонию "Кайрата" в финальной серии.