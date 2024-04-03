"Тулпар" выиграл золото и снова без Суперлиги? Подробности

Новости спорта Футзал Клубный футзал
Сегодня 14:05
©instagram.com/mfktulpar

Футзальный клуб "Тулпар" из Караганды стал победителем первой лиги, однако нет гарантии, что "горняки" в следующем сезоне выступят в Суперлиге, передают Vesti.kz.

Вот что об этом пишет Futsalkazakhstan:

"Изначально при создании первой лиги от Ассоциации футзала Казахстана прозвучало, что победитель получит путевку в Суперлигу. Победителем стал карагандинский "Тулпар", который в доминирующий форме выиграл регулярный чемпионат и плей-офф. Но сыграет ли "Тулпар" в следующем сезоне Суперлиги?!

Караганда давно ждет и заслуживает команду в высшем дивизионе страны. И казалось, что в прошлом году город, который подарил футзалу большое количество игроков топ-уровня, наконец, получит команду. И как говорили, деньги в бюджете на это были заложены, на них претендовали три команды: "Тулпар", "Биосфера" и "Шахтер". В участии команды из шахтерской столицы была уверена и Ассоциация футзала, которая опубликовала календарь на сезон, где фигурировала команда с названием "Караганда". Но как говорится, "обещать - не значит жениться". В итоге деньги не получил ни один клуб и Караганда опять осталась без клуба в Суперлиге.

Сейчас в городе опять активно ходят слухи, что команда в сезоне-2024/25 будет. А если и будет, является ли победа "Тулпара" в первой лиге аргументом дать деньги именно им - мы не знаем. Ну и как показала практика, все может измениться/решиться за один день.

Очень надеемся, что на самый массовый и один из самых успешных видов спорта в Караганде власти, наконец, обратят внимание".

Отметим, что ранее "Тулпар" был главным конкурентом алматинского "Кайрата" в чемпионской гонке. Карагандинцы дважды были серебряными призерами страны и трижды бронзовыми, также выигрывали Суперкубок (два раза) и Кубок Казахстана (три раза).

Метки:
Тулпар МФК Футзал
Новости
Сегодня , 14:05
Клубный футзал
"Тулпар" выиграл золото и снова без Суперлиги? Подробности
31 марта, 22:05
Клубный футзал
Игрок сборной Казахстана забил очередной гол в чемпионате России
23 марта, 23:23
Клубный футзал
Громкой сенсацией завершился матч "Кайрата" в чемпионате страны по футзалу
17 марта, 21:00
Клубный футзал
Лидер сборной Казахстана по футзалу сыграет с "Барселоной" в полуфинале ЛЧ
17 марта, 20:30
Клубный футзал
Игита оформил хет-трик в матче чемпионата Казахстана
17 марта, 16:30
Клубный футзал
Нападающий сборной Казахстана забил дебютный гол в чемпионате России
6 марта, 14:25
Клубный футзал
Капитан сборной Казахстана совершил бомбический сейв
27 февраля, 12:13
Клубный футзал
Тренер "Кайрата" недоволен: его команда забила 24 мяча "Ордабасы"
25 февраля, 16:52
Клубный футзал
"Ордабасы" и "Кайрат" выдали матч с 13 голами
23 февраля, 15:24
Клубный футзал
Бомбардир "Кайрата" и сборной Казахстана официально перешел в российский клуб
© 2008 - 2024 ТОО «EML»