"Тулпар" выиграл золото и снова без Суперлиги? Подробности

Футзальный клуб "Тулпар" из Караганды стал победителем первой лиги, однако нет гарантии, что "горняки" в следующем сезоне выступят в Суперлиге, передают Vesti.kz.

Вот что об этом пишет Futsalkazakhstan:

"Изначально при создании первой лиги от Ассоциации футзала Казахстана прозвучало, что победитель получит путевку в Суперлигу. Победителем стал карагандинский "Тулпар", который в доминирующий форме выиграл регулярный чемпионат и плей-офф. Но сыграет ли "Тулпар" в следующем сезоне Суперлиги?!

Караганда давно ждет и заслуживает команду в высшем дивизионе страны. И казалось, что в прошлом году город, который подарил футзалу большое количество игроков топ-уровня, наконец, получит команду. И как говорили, деньги в бюджете на это были заложены, на них претендовали три команды: "Тулпар", "Биосфера" и "Шахтер". В участии команды из шахтерской столицы была уверена и Ассоциация футзала, которая опубликовала календарь на сезон, где фигурировала команда с названием "Караганда". Но как говорится, "обещать - не значит жениться". В итоге деньги не получил ни один клуб и Караганда опять осталась без клуба в Суперлиге.

Сейчас в городе опять активно ходят слухи, что команда в сезоне-2024/25 будет. А если и будет, является ли победа "Тулпара" в первой лиге аргументом дать деньги именно им - мы не знаем. Ну и как показала практика, все может измениться/решиться за один день.

Очень надеемся, что на самый массовый и один из самых успешных видов спорта в Караганде власти, наконец, обратят внимание".

Отметим, что ранее "Тулпар" был главным конкурентом алматинского "Кайрата" в чемпионской гонке. Карагандинцы дважды были серебряными призерами страны и трижды бронзовыми, также выигрывали Суперкубок (два раза) и Кубок Казахстана (три раза).