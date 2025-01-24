Триллером обернулся матч cенсационного чемпиона Казахстана

"Семей" из одноименного города и актауский "Каспий" устроили триллер в первом матче 19/20 тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Семее и завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев площадки.

Семейчане вели 2:0 после первого тайма, а во втором сделали 4:0. Несмотря на это, актаусцы за пять минут перевернули игру и сравняли счет - 4:4. Однако в оставшееся время до финального свистка "Семей" дожал гостей, забив два мяча и вырвав победу.

В составе победителей голы забили Кайо Торрес (3-я минута), Габриэль Кандидо (6-я, 39-я), Камиль Герейханов (29-я), Ринат Турегазин (29-я) и Родригиньо (39-я). У проигравших отличились Елисей Литовских (30-я), Динмухамбет Аганиязов (34-я), Александр Серегин (35-я), а в одном случае они добились успеха благодаря автоголу Акжола Дарибая (31-я).

25 января команды проведут второй матч.



Напомним, что в предыдущем сезоне "Семей" сенсационно стал чемпионом Казахстана, обыграв в финальной серии "Кайрат". Алматинцы впервые с 2004 года не сумели завоевать золотые медали.

В Лиге чемпионов "Семей" добрался до Элитного раунда, но не сумел пройти в "Финал четырех".