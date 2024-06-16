В чемпионате Казахстана по футзалу прошел четвертый матч в финальной серии, где встречались "Кайрат" и "Семей", передают Vesti.kz.

Команды выдали невероятный по накалу и содержанию матч. В первом тайме "Семей" и "Кайрат" забили друг другу по три мяча.

Во второй половине команда Марлона Веласко больше владела инициативой, но реализовать свои моменты не сумела.

Развязка наступила после наступления экстра-таймов, в частности, во втором из них, универсал "Семея" Кайо Торрес оформил хет-трик, однако кайратовцам довольно быстро удалось выровнять положение - отличился лучший бомбардир чемпионата Алиссон - 4:4.

В итоге, победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти. Игроки "Семея" оказались точнее. Финальная серия матчей закончилась со счетом 3:1 в пользу коллектива Дави Мендонки. Футзальный клуб "Семей" впервые в истории стал чемпионом Казахстана. Клуб был основан в 2023 году.

Напомним, "Кайрат" ранее 20 раз подряд становился чемпионом Казахстана, неизменно побеждая с сезона 2003/04.