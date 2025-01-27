Сенсационный чемпион Казахстана избавился от экс-лидера "Кайрата"

Футзальный клуб "Семей" объявил об уходе двух легионеров, которые присоединились к его составу перед началом текущего сезона, передают Vesti.kz.

На выход отправились два бразильца: Рафаэль Катата и Луиджи Лонго.

Катата провел 18 матчей за семейчан во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В свое время Рафаэль играл за "Кайрат" и был одним из лидеров алматинской команды, а также защищал цвета бразильского "Сан-Лоренцо", итальянского "Сан-Джордио" и российской "Газпром-Югры".

Лонго в 17 матчах также не отметился результативными действиями.

В предыдущем сезоне "Семей" сенсационно стал чемпионом Казахстана, обыграв в финальной серии "Кайрат", впервые с 2004 года не сумевший завоевать золотые медали.

В Лиге чемпионов "Семей" добрался до Элитного раунда, но не смог выйти в "Финал четырех".

Ранее матч семейчан завершился триллером.