Появились подробности по новому тренеру сборной Казахстана по футболу

Али Алиев является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Казахстана, но также экс-тренера "Кызылжара" рассматривают и в других ролях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, Алиев входит в шорт-лист руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ). Между сторонами был предварительный разговор, в КФФ выслушали позицию Алиева о том, как он видит процесс развития сборной.

Но в КФФ также рассматривают Алиева и как возможного ассистента главного тренера сборной Казахстана, а также не исключают его назначение на пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана.

Озвучено имя нового главного тренера сборной Казахстана

Ранее КФФ объявила об уходе из сборной Казахстана россиянина Станислава Черчесова, с которым она вылетела в дивизион С в Лиге наций: команда сыграла вничью с Норвегией (0:0) в Алматы, после чего проиграла пять матчей.

Добавим, что сборной Казахстана предстоит участие в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Она попала в одну группу с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.

Сборной Казахстана "отдали" второе место в группе отбора на ЧМ-2026 по футболу