Футзальный клуб "Семей" завершил второй сезон в качестве серебряного призера чемпионата Казахстана. Капитан команды Чингиз Есенаманов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, останется ли он в клубе, кто будет назначен новым тренером и в чем основная задача проекта.

Чингиз заявил, что его контракт рассчитан еще на год и в будущем он рассматривает варианты с работой в качестве тренера или менеджера.

"На следующий сезон я остаюсь в "Семее", у меня есть контракт, хорошие условия. Мне все нравится, в клубе собраны профессионалы, у нас отличная арена, болельщики, и моей семье нравится. Сейчас просто надо восстановится, в прошедшем сезоне я получил большую нагрузку, как физически, так и психологически, за последние 5-6 лет у меня наверное такого не было. Что касается планов после завершения карьеры, не знаю, предложат ли мне какой-то пост в будущем. Сам я конечно уже прохожу обучение на тренера и менеджера, чтобы были необходимые знания для продолжения карьеры в спорте".

Также Есенаманов прокомментировал возможное назначение нового главного тренера, поскольку вынужденно эту роль занял спортивный директор Аслан Смаков.

"По тренеру у меня информации нет, останется ли Аслан Смаков - это вопрос к руководству. Даже не знаю, есть ли сейчас какие-то определенные кандидаты".

"Семей" обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и у клуба остаются амбиции для победы в турнире.

"Задачи "Семея" остаются прежними - победы во всех турнирах. В еврокубках - да, задачи большие, руководство хочет создать праздник, завоевать большой трофей для наших болельщиков. В прошедшем сезоне мы неплохо играли с той же "Пальмой" и надеюсь, что в следующем розыгрыше добьемся большего".

Напомним, что "Семей" проиграл в финальной серии чемпионата Казахстана "Кайрату" - 1:3. Ранее Есенаманов объяснил, чем обусловлено поражение от алматинского клуба.