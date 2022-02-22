Лидер "Семея" назвал игры с "Кайратом" войной и оценил судейство в финале

Капитан футзального клуба "Семей" Чингиз Есенаманов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги финальных матчей чемпионата Казахстана против "Кайрата". В частности, он высказался о степени принципиальности противостояния с алматинским клубом и дал оценку работе судей.

"Кайрат" обыграл "Семей" в серии 3-1 и вернул чемпионский титул в Алматы после потери этого статуса в прошлом году.

Лидер семейской команды отмечает, что в финальной серии им не хватило двух выбывших легионеров.

"Если говорить о составе по сравнению с прошлым сезоном, да, мы стали сильнее и доказали это, выиграв регулярный чемпионат. В финале, увы, проиграли. Конечно, не хватило Кайо и Феррао, они важные игроки. Но, в целом, финальную серию мы играли нормально, за исключением первого тайма во втором матче - там был провал. В Алматы, в обоих матчах мы боролись до конца и "Кайрат" победил лишь в серии пенальти и на последних минутах".

При этом Есенаманов удивлен реакцией "Кайрата" на судейство и не увидел в этом проблемы.

"По судейству у меня особых вопросов. Я не знаю, почему так говорил Оразов. Мы проиграли, но мы ничего не говорим. Даже в Португалии и Испании есть ошибки, хотя у них работает ВАР. Это человеческий фактор. Лично у нас нет никаких вопросов к судейству, и я не понимаю, зачем в "Кайрате" об этом говорят, если они в итоге победили".

По мнению Чингиза, матчи с "Кайратом" выделяются на общем фоне, но никак не повлияли на отношения между казахстанскими сборниками.

"Конечно, противостояние с "Кайратом" уже превратилось в принципиальное, хотя мы молодой клуб, нам всего два года. Все четыре последних финала внутри страны разыгрывались между "Кайратом" и "Семеем". Можно ли это назвать войной? Да, это война, хотя и полуфинал тоже война, но с "Кайратом" действительно такие игры, тем более для меня в роли защитника, у меня всегда зарубы со "столбами". Но взаимоотношения со сборниками нормальные, они не испортились, после игры руки пожали, во всех чемпионатах такая заруба, каждый хочет победить".

Отметим, что "Кайрат" и "Семей" в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов. "Семей" по итогам прошедшего сезона, помимо выхода в финал чемпионата Казахстана, выиграл Кубок страны.