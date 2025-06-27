Разгромом обернулся матч за бронзу чемпионата Казахстана по футзалу

Футзальный клуб "Атырау" одержал уверенную победу над "Актобе" во втором матче серии за бронзовые медали чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

На домашней арене команда взяла реванш со счетом 3:0 за поражение в первой встрече и вернула равенство в серии.

Героем стал Алиссон

Счет в матче открыл Кайке Аледес на 6-й минуте, а затем дублем отличился Алиссон, забив два гола подряд - на 24-й и 25-й минутах. У "Актобе" не нашлось ответа на активную игру соперника.

Судьба бронзы решится в ближайшие дни

После двух игр счет в серии стал 1:1, в первой игре "Актобе" взял верх - 4:3. Напомним, бронзовые медали достанутся той команде, которая первой одержит две победы. Третий матч состоится уже завтра.



В финале тем временем продолжается борьба между "Семеем" и "Кайратом" - там тоже ничья в серии (1:1).