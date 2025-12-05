Сегодня, 5 декабря, алматинский "Кайрат" сыграет в ответном матче 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
В Алматы, на паркете дворца спорта имени Балуана Шолака казахстанский клуб примет бельгийский "Спортинг-Андерлехт". Начало игры в 20:00.
Прямая трансляция встречи пройдет на телеканале и на официальном сайте Qazsport и начнется в 19:50 по казахстанскому времени.
Напомним, в первой игре в Бельгии "Кайрат" одержал победу со счетом 7:3.Матчи 1/4 финала
Игры этой стадии пройдут 23 февраля и 6 марта. Первые указанные команды первый матч проводят дома.
"Йорринг" / "Этуаль" - "Семей" / "Пяст"
"Хит" / "Пальма" - "Приштина 01" / "Рига"
"Араз" / "Бенфика" - АЕК / "Спортинг"
"Спортинг-Андерлехт" / "Кайрат" - "Луксол Сент-Эндрюс" / "Картахена"
Победители четырёх четвертьфинальных противостояний выйдут в финальный турнир, который будет разыгран с 8 по 10 мая в итальянском Пезаро. Жеребьевка полуфиналов состоится отдельно.