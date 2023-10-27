Прямая трансляция матча "Кайрата" в Лиге чемпионов

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Вчера 09:00
©АФК "Кайрат"

Сегодня, 27 октября АФК "Кайрат" проведет второй матч в основном раунде Лиги чемпионов. Алматинцам будет противостоять венгерский "Халадаш", сообщают Vesti.kz.

Встреча в испанской Пальма-де-Мальорке начнется в 21:00 по времени Астаны. Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также трансляция игры будет доступна на сайте телеканала.

В первом туре алматинцы обыграли люксембургский "Дифферданж" со счетом 4:2. В свою очередь "Халадаш" уступил хозяевам площадки испанской "Пальме" - 1:3.

В пути "А", где выступает "Кайрат", в элитный раунд попадут три лучшие команды из группы.

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Метки:
Кайрат АФК Футзал

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