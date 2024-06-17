Развязка финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу стала исторической и в какой-то степени революционной - "Кайрат" впервые за 20 лет упустил чемпионский титул, уступив "Семею". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какими могут быть последствия нынешнего сезона для алматинского клуба.

Приход испанского специалиста Марлона Веласко в "Кайрат" изначально выглядел авантюрой, решением с большими рисками. Ведь ранее клуб назначал исключительно проверенных специалистов с именем, это касалось Кака, Какау и Жоао Барбозы.

Веласко выделялся из этого списка по всем параметрам. В первую очередь, он испанец, а не бразилец. Это совершенно иной подход ко всему - тренировочному процессу, коммуникации с командой, стилистике игры, трансферам.

Во-вторых, Веласко пришел из относительно скромной испанской команды, которая не боролась за титулы внутри страны. В-третьих, это молодой тренер, возможно, ему не хватило опыта и авторитета.

Если говорить о чемпионате Казахстана, справедливости ради стоит заметить, что регулярный сезон "Кайрат" прошел на монструозном уровне - всего два поражения в 40 матчах, почти 300 забитых голов и разница в отрыве с тем же "Семеем" в 23 очка.

Но в финальной серии с "Семеем" алматинцы оказались крайне уязвимы. У команды были проблемы с составом - основные казахстанские игроки Даурен Турсагулов и Биржан Оразов только восстановились к финалу и подошли к этому противостоянию в абсолютно неоптимальной форме. Травмы беспокоили и Дугласа с Игитой. Опять же, огромный скандал с Игитой и символикой ударил по "Кайрату" медийно и, так или иначе, отразился на настроении команды.

Веласко не сумел удержать команду в столь непростых ситуациях. Кроме того, и с его стороны были несколько странные кадровые решения. Например, зимой "Кайрат" отпустил Альберта Акбаликова в аренду в "Газпром-Югру". Судя по всему, это решение исходило именно от Веласко, который не особо рассчитывал на форварда.

В итоге, у Веласко, по сути, два провала. В Лиге чемпионов "Кайрат" вновь не вышел в Элитный раунд, а в чемпионате впервые за 20 лет упустил титул. Если испанец останется на своем посту - это будет несомненно удивительно, хотя, чтобы расстаться с ним, клубу придется выплатить большую неустойку. Но есть ощущение, что "Кайрату" стоит вновь сделать акцент на бразильский рынок и, конечно, в обновлении нуждается и состав.

Не исключено, что клуб ждет большая перезагрузка, ведь "Кайрат" должен покинуть Игита, явно не молодеет и Дуглас. Уже не первый год клуб нуждается в новых звездах, но пока найти их не удается.

Фото: АФК "Кайрат"©