Назван лучший вратарь в Казахстане. И это не Игита

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Сегодня 20:35
©instagram.com/futsalkazakhstan_official

Ассоциация футзала Казахстана провела опрос с целью определения лучшего вратаря прошедшего сезона. В нем участвовали представители клубов (руководитель, главный тренер и капитан), а также сотрудники АФРК. Всего 35 футзальных специалистов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Futsal Kazakhstan.

Лучшего вратаря в Казахстане определяли в шестой раз. Всего в анкетах были указаны фамилии четырех вратарей.

Победителем признан 30-летний российский вратарь МФК "Актобе" Дмитрий Бондарев.

Ранее он выступал за российские клубы, в том числе за "Спартак" (Москва), КПРФ (Москва) и "Норильский Никель" (Норильск). В Казахстане выступает с 2022 года. В прошедшем сезоне в чемпионате и Кубке Казахстана сыграл 50 матчей и забил 1 гол. Он набрал 15 баллов.

Ранее трижды лучшим вратарем признавался Игита, и по разу Жиронимо и Григорий Шамро.

Итоги опроса "Лучший вратарь":

1. Дмитрий Бондарев ("Актобе") - 15 баллов;
2. Ровшан Гусейнли ("Атырау") - 14;
3. Леонардо Гомес Лео Да Сильва ("Аят") - 5;
4. Деннис Кавальканти ("Кайрат") - 1.

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Метки:
Футзал

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