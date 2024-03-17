Нападающий сборной Казахстана забил дебютный гол в чемпионате России

Форвард сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов оформил первый гол после перехода в российский клуб "Газпром-Югра", сообщают Vesti.kz.

Акбаликов помог своей команде победить во второй игре 18-го тура чемпионата России против клуба "Сиб-Транзит" (5:1).

"Газпром-Югра" на данный момент занимает второе место в чемпионате России, набрав 75 очков.

Напомним, что Акбаликов перешел в "Газпром-Югру" из "Кайрата" на правах аренды. Его контракт в России рассчитан на полгода.

Нападающий сборной Казахстана по четыре раза становился чемпионом Казахстана, победитель Кубка страны и обладателем Суперкубка.